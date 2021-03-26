26.03.2021 (16:06)

Сотрудники российских школ и детских садов Минобороны РФ в Таджикистане вакцинируются от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников российских школ и детских садов Минобороны РФ в Таджикистане

Медицинский персонал 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе, приступил к вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников российских школ и детских садов Минобороны РФ.

Перед процедурой военные медики проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование людей о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата.

Всего на военную базу в Таджикистане было передано свыше 3,3 тыс. вакцин препарата «Гам-Ковид-Вак».

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