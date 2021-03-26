26.03.2021 (15:54)

Российские военнослужащие завершили обучение специалистов для Минобороны Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-й военной базы завершили обучение первой группы из 500 младших специалистов Вооруженных сил Республики Таджикистан в зимнем периоде обучения.

Подготовка военнослужащих проходила по 14 военным специальностям: механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного артиллерийского орудия «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другие. Курс обучения иностранных специалистов составил два месяца и завершился экзаменом, который делился на две части: по знанию теории и выполнению упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Вторая часть младших специалистов, в состав которой войдут ещё 500 военнослужащих, пройдет подготовку уже в летнем периоде обучения. Всего до конца этого года военным специальностям будет обучено 1 тыс. военнослужащих. Курсы подготовки младших специалистов Министерства обороны Таджикистана ежегодно проходят в зимнем и летнем периоде обучения на учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули с 2015 года.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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