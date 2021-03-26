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26.03.2021 (15:45)

В Поволжье завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от COVID-19

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В регионах Поволжья завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции. Накануне сделал прививку и военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин

Вакцинации участвуют сотрудники военных комиссариатов, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С сотрудниками также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Весенний призыв стартует 1 апреля. Призывные мероприятия будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер, направленных на сохранность здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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