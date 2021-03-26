26.03.2021 (15:45)
В Поволжье завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от COVID-19
В регионах Поволжья завершается вакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции. Накануне сделал прививку и военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин
Вакцинации участвуют сотрудники военных комиссариатов, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С сотрудниками также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Весенний призыв стартует 1 апреля. Призывные мероприятия будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических мер, направленных на сохранность здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала.