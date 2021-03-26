26.03.2021 (15:21)

Иностранные курсанты Новосибирского ВВКУ выполнили первые прыжки с парашютом в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Иностранные курсанты Новосибирского ВВКУ выполнили первые прыжки с парашютом в Сибири

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) курсанты, обучающиеся на 5 курсе специального факультета, выполнили первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом.

В ходе подготовки к первому прыжку курсанты отработали методику приземления, провели проверку купола парашюта и прошли соответствующий инструктаж. Кроме того, каждый курсант прошел обязательный медицинский осмотр, после чего на аэродроме Бердск-Южный курсанты выполнили прыжки с борта вертолета Ми-8АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров.

На сегодняшний день численность специального факультета составляет более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

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