26.03.2021 (15:30)

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Сегодня фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море.

Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 успешно поразил закрытые мишенные позиции, расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля.

Накануне, 25 марта, экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» также успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям и ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой мишенной позиции.

Охрану водного района и обеспечение стрельб осуществляли ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «МБ-110» Северного флота.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки 24 марта. По завершении выполнения всех плановых мероприятий данного выхода корабль вернется в пункт постоянного базирования – город Североморск.

В 2020 году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

В настоящее время в составе Северного флота действуют два таких фрегата: «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Третий фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Григорьевича Головко, достраивается на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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