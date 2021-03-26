26.03.2021 (15:15)

Военные связисты армейского корпуса Балтийского флота провели радиотренировку

С подразделениями связи армейского корпуса Балтийского флота состоялась комплексная радиотренировка. В учении участвовали более тысячи военнослужащих, задействовано более 180 единиц техники, в число которых входили пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции, антенные модули, также спецтехника, оснащенная спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

Военные связисты проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

В соединениях и воинских частях подразделения связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и оперативной смене позиций современных аппаратных станций и комплексов связи.

Специалисты войск связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием защищенных спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Для отработки нормативов некоторым подразделениям поступили вводные о развертывании комплексов в полевых условиях, военнослужащие выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице