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26.03.2021 (15:10)

В ОГРВ в Приднестровском регионе с российскими военнослужащими проведены занятия по специальной подготовке

В мотострелковом подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия условные террористы захватили несколько заложников из числа местных жителей и совершили обстрел миротворческого поста из стрелкового оружия с целью создания коридора для беспрепятственного провоза в Зону безопасности боеприпасов, вооружения, а также проникновения незаконного вооруженного формирования.

Личный состав поста вызвал подкрепление, занял оборону и приступил к переговорам с условными террористами, тем самым обеспечив незаметное прибытие и занятие позиций подразделению усиления. После занятия позиций личный состав приступил к захвату условных террористов и освобождению заложников. Особое внимание в ходе занятия было уделено действиям военнослужащих для освобождения заложников.

К занятию было привлечено около 40 военнослужащих и задействовано 5 единиц военной техники. Для приближения занятия к реальным действиям было использовано более 2000 холостых боеприпасов и имитационных средств.

Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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