26.03.2021 (14:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев экскурсию на Кицканском плацдарме, откуда началась Ясско-Кишиневская операция.

Здесь расположен Обелиск воинской славы, который увековечивает память советских войск, освобождавших Молдавию от фашистских оккупантов. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ периодически организовывают экскурсии для юнармейцев на Кицканский плацдарм.

В рамках экскурсии военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам о Ясско-Кишиневской операции, которая является одной из самых успешных операций во время Великой Отечественной войны. Военнослужащие отметили, что в данной операции принимала участие 59-я гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

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