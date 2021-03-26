Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (14:50)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали экскурсию для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев экскурсию на Кицканском плацдарме, откуда началась Ясско-Кишиневская операция.

Здесь расположен Обелиск воинской славы, который увековечивает память советских войск, освобождавших Молдавию от фашистских оккупантов. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ периодически организовывают экскурсии для юнармейцев на Кицканский плацдарм.

В рамках экскурсии военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам о Ясско-Кишиневской операции, которая является одной из самых успешных операций во время Великой Отечественной войны. Военнослужащие отметили, что в данной операции принимала участие 59-я гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19
С разведчиками общевойсковой армии ЗВО проведено учение по захвату секретных документов в тылу условного противника
В танковой армии ЗВО состоялось заседание Военного совета
В Московской области прошло батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями Кантемировской дивизии

Метки:
Юнармия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false