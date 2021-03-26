26.03.2021 (14:39)

Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, участвующие в параде Победы в Воронеже, завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Каждый участник парада изъявил добровольное желание вакцинироваться отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в преддверии начала гарнизонных тренировок. Гарнизонные тренировки участников парада стартуют в конце марта.

Перед вакцинацией проводился предварительный осмотр на наличие противопоказаний к используемой вакцине.

Помимо военнослужащих из состава пеших колонн вакцинацию также прошли участники механизированной колонны, в которой пройдет 95 единиц военной и специальной техники, в том числе исторической.

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