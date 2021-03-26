Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (14:39)

Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19

Фото Видео

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, участвующие в параде Победы в Воронеже, завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Каждый участник парада изъявил добровольное желание вакцинироваться отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в преддверии начала гарнизонных тренировок. Гарнизонные тренировки участников парада стартуют в конце марта.

Перед вакцинацией проводился предварительный осмотр на наличие противопоказаний к используемой вакцине.

Помимо военнослужащих из состава пеших колонн вакцинацию также прошли участники механизированной колонны, в которой пройдет 95 единиц военной и специальной техники, в том числе исторической.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С разведчиками общевойсковой армии ЗВО проведено учение по захвату секретных документов в тылу условного противника
В танковой армии ЗВО состоялось заседание Военного совета
В Московской области прошло батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями Кантемировской дивизии
Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья готовы к началу весеннего призыва граждан на военную службу

Метки:
Западный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false