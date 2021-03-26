26.03.2021 (14:39)
Военнослужащие, участвующие в военном параде в Воронеже, полностью завершили вакцинацию от COVID-19
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, участвующие в параде Победы в Воронеже, завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Каждый участник парада изъявил добровольное желание вакцинироваться отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в преддверии начала гарнизонных тренировок. Гарнизонные тренировки участников парада стартуют в конце марта.
Перед вакцинацией проводился предварительный осмотр на наличие противопоказаний к используемой вакцине.
Помимо военнослужащих из состава пеших колонн вакцинацию также прошли участники механизированной колонны, в которой пройдет 95 единиц военной и специальной техники, в том числе исторической.
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