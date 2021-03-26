26.03.2021 (14:22)

С разведчиками общевойсковой армии ЗВО проведено учение по захвату секретных документов в тылу условного противника

В Белгородской области с разведчиками общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено тактико-специальное учение по захвату секретных документов в тылу условного противника.

Согласно замыслу учения, военнослужащим предстояло обнаружить и пробраться в командный пункт «противника». Для этого разведчики совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» приступили к поиску «кочующих групп».

Обнаружив мелкие группы условного противника, военнослужащие приступили к их бесшумной ликвидации для обеспечения безопасного отхода. После уничтожения «кочующих групп» разведчики обнаружили мобильные командные пункты, где вывели из строя системы коммуникации и связи, а также похитили секретные документы.

В тактико-специальном учении принимали участие более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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