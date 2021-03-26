Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (14:10)

Российские десантники и военнослужащие ССО Белоруссии блокировали и уничтожили условного противника на совместном учении под Могилевом

Фото Видео

Российские десантники и военнослужащие Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь завершили уничтожение условного противника в ходе заключительного этапа совместного учения на полигоне Осиповичский под Могилевом.

В ходе розыгрыша боевых действий десантники двух стран отработали удержание назначенного рубежа обороны, на участке которого провели боевые стрельбы сводного усиленного парашютно-десантного батальона.

По замыслу этапа учения, разведывательное подразделение ССО Белоруссии своими действиями вынудило колонну техники условного противника изменить направление движения и попасть в подготовленную огневую засаду.

После подрыва участка скопления бронетехники саперами, были нанесены ракетно-бомбовые удары парой учебно-боевых самолетов Як-130, вертолётами Ми-8МТ комплексами неуправляемых реактивных снарядов, 220-мм реактивными системами залпового огня «Ураган», 120-мм миномётами «Нона М-1».

На переднем крае уничтожение противника велось из зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения бронетранспортеров БТР-80, гранатометов РПГ-7Д и стрелкового оружия.

Для окончательного завершения окружения и уничтожения условного противника выполнено десантирование более 100 военнослужащих сводного белорусско-российского подразделения из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД в назначенный район, которые своими действиями завершили блокирование района.

Справочно:

От Российской Федерации к учению привлечено около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Вооруженные силы Республики Беларусь задействовали более 400 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения ССО, а также самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.

Плановое белорусско-российское тактическое учение проходит в период с 15 по 27 марта под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Московской области прошло батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями Кантемировской дивизии
На Черноморском флоте прошло совместное учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»
Противолодочные корабли Черноморского флота в ходе учения выполнили торпедные стрельбы
На полигоне в Могилевской области Республики Беларусь российские и белорусские десантники обеспечили сопровождение автоколонны с преодолением водной преграды

Метки:
Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false