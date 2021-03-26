26.03.2021 (14:10)

Российские десантники и военнослужащие ССО Белоруссии блокировали и уничтожили условного противника на совместном учении под Могилевом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские десантники и военнослужащие ССО Белоруссии блокировали и уничтожили условного противника на совместном учении под Могилевом

Российские десантники и военнослужащие Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь завершили уничтожение условного противника в ходе заключительного этапа совместного учения на полигоне Осиповичский под Могилевом.

В ходе розыгрыша боевых действий десантники двух стран отработали удержание назначенного рубежа обороны, на участке которого провели боевые стрельбы сводного усиленного парашютно-десантного батальона.

По замыслу этапа учения, разведывательное подразделение ССО Белоруссии своими действиями вынудило колонну техники условного противника изменить направление движения и попасть в подготовленную огневую засаду.

После подрыва участка скопления бронетехники саперами, были нанесены ракетно-бомбовые удары парой учебно-боевых самолетов Як-130, вертолётами Ми-8МТ комплексами неуправляемых реактивных снарядов, 220-мм реактивными системами залпового огня «Ураган», 120-мм миномётами «Нона М-1».

На переднем крае уничтожение противника велось из зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения бронетранспортеров БТР-80, гранатометов РПГ-7Д и стрелкового оружия.

Для окончательного завершения окружения и уничтожения условного противника выполнено десантирование более 100 военнослужащих сводного белорусско-российского подразделения из самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД в назначенный район, которые своими действиями завершили блокирование района.

Справочно:

От Российской Федерации к учению привлечено около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Вооруженные силы Республики Беларусь задействовали более 400 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения ССО, а также самолеты и вертолеты военно-транспортной авиации.

Плановое белорусско-российское тактическое учение проходит в период с 15 по 27 марта под руководством командира Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковника Алексея Елфимова.

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