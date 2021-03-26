26.03.2021 (13:45)

В Московской области прошло батальонное тактическое учение с танковыми подразделениями Кантемировской дивизии

В Московской области на полигоне Головеньки в рамках батальонного тактического учения с танковыми подразделениями Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие отразили наступление превосходящих сил противника.

Во время активной фазы учения подразделения отработали действия в позиционной обороне, на полигоне было окопано порядка 40 танков Т-80У. По команде командира батальона военнослужащие открыли огонь по мишеням, имитирующим наступление условного противника, как живой силы, так и тяжело бронированных машин. По результатам слаженных действия подразделений атака была отражена и танковые подразделения перешли в контрнаступление.

Всего в батальонном тактическом учении задействовано порядка 500 военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники танковых подразделений Кантемировской дивизии.

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