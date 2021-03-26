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26.03.2021 (15:00)

Военнослужащие Республики Беларусь получили боевую технику для участия в совместных тактических учениях

В Нижегородской области военнослужащие центра боевой подготовки Западного военного округа осуществили передачу 20 единиц бронетехники военнослужащим Вооруженных Сил Республики для участия в совместном батальонном тактическом учении с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО.

Военнослужащие получили 10 единиц танков Т-72Б3 с динамической защитой и 125-мм гладкоствольными пушками, а также 10 единиц боевых машин пехоты БМП-2 с 30-мм автоматическими пушками и возможностью перевозить до 7 военнослужащих в качестве десанта.

Российские и белорусские танковые и мотострелковые подразделения отработают действия в обороне и наступлении с 29 марта по 2 апреля.

Всего в учении будет задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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