26.03.2021 (14:00)
В танковой армии ЗВО состоялось заседание Военного совета
В Московской области в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа состоялось заседание Военного совета под руководством командующего объединением генерал–лейтенанта Сергея Киселя. В нем приняли участие руководящий состав танковой армии, командиры соединений и воинских частей объединения.
В ходе заседания были разобраны вопросы боевой и мобилизационной готовности, оперативной подготовки, военно-политической работы, физической подготовки и спорта, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей, состояния вооружения и военной техники, а также вопросы финансового обеспечения военнослужащих.
Кроме того, командующий танковым объединением вручил лучшим военнослужащим государственные, ведомственные награды и почетные грамоты.