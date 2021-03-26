26.03.2021 (14:00)

В танковой армии ЗВО состоялось заседание Военного совета

В Московской области в штабе гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа состоялось заседание Военного совета под руководством командующего объединением генерал–лейтенанта Сергея Киселя. В нем приняли участие руководящий состав танковой армии, командиры соединений и воинских частей объединения.

В ходе заседания были разобраны вопросы боевой и мобилизационной готовности, оперативной подготовки, военно-политической работы, физической подготовки и спорта, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей, состояния вооружения и военной техники, а также вопросы финансового обеспечения военнослужащих.

Кроме того, командующий танковым объединением вручил лучшим военнослужащим государственные, ведомственные награды и почетные грамоты.

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