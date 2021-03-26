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26.03.2021 (13:15)

В Москве и Подмосковье приступили к вакцинации вторым компонентом специалистов военных комиссариатов ЗВО

В Западном военном округе в Москве и Московской области приступили к вакцинации вторым компонентом специалистов военных комиссариатов от коронавирусной инфекции в рамках подготовительных мероприятий проведения весеннего призыва.

Порядок вакцинации спланирован таким образом, чтобы к началу призыва все специалисты получили полную защиту от COVID-19 и исключили риски для призывников.

Вакцинация сотрудников комиссариатов проходит на базе поликлиник военных госпиталей в г. Москва и Московской области, а также в военно-клиническом госпитале в Подольске. Необходимое количество отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступило накануне. Всего первым компонентом было вакцинировано свыше 1 тыс. специалистов военных комиссариатов.

Сотрудники отдаленных районных комиссариатов пройдут вакцинацию в местных лечебных учреждениях. Весенняя призывная компания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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