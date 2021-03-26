26.03.2021 (13:00)

В военном госпитале Бурденко в условиях «красной зоны» проведено более 100 сложнейших хирургических операций пациентам с COVID-19

Военными хирургами в условиях «красной зоны» было проведено более 100 сложнейших оперативных вмешательств пациентам с коронавирусной инфекцией в стационаре временного COVID-центра, развернутого на базе Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Н.Н. Бурденко в Москве. Операции выполнены как по поводу осложнений COVID-19, так и в связи с острыми хирургическими заболеваниями.

О работе временного центра в период пандемии рассказал главный хирург Минобороны России полковник медицинской службы Александр Чуприна в ходе межведомственной научно-практической конференции, а также сборов военных хирургов, анестезиологов и реаниматологов Вооруженных Сил РФ, которые начались сегодня на базе военного госпиталя в Нижнем Новгороде.

В госпиталь Бурденко из военных и гражданских лечебных учреждений поступали пациенты с коронавирусной инфекцией в тяжелых формах течения с самыми сложными случаями сопутствующих и системных заболеваний, требующими хирургического вмешательства.

Также в условиях «красной зоны» выполнено около 200 эндоскопических исследований, в том числе 103 бронхоскопии и 27 фиброгастродуоденоскопии.

Во временном инфекционном центре было развернуто 992 койки для лечения больных коронавирусной инфекций, в работе было задействовано около 100 врачей хирургического профиля, анестезиологов и реаниматологов, более 400 специалистов среднего и младшего звена. За период его работы в условиях стационара вылечено свыше 2,2 тыс. пациентов.

Как отметил Александр Чуприна, за время работы COVID-центра ГВКГ имени Н.Н. Бурденко случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, привлеченных к работе в «красной зоне», удалось избежать.

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