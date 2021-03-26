26.03.2021 (12:30)

Замминистра обороны РФ Николай Панков наградил победителей Международной олимпиады курсантов по математике

Статс-секретарь–заместитель Министра обороны Николай Панков вручил награды за первое место курсантам филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения, представлявшим Россию на состязаниях VI Международной олимпиады курсантов по математике.

«Значение математической науки в целом, а также в подготовке современного офицера трудно переоценить. Математика является основой для изучения общих и специальных дисциплин, закладывает фундамент для успешной военно-профессиональной деятельности любого офицера»,- сказал Николай Панков на церемонии награждения в Военной академии РВСН в г. Балашиха.

Он добавил, что без математически знаний невозможно овладеть современной военной техникой, решать сложные задачи, основанные на моделировании различных ситуаций.

«В ходе бескомпромиссной борьбы все участники состязаний проявили целеустремленность и волевые качества, продемонстрировали глубокие математические знания и эрудицию. Побежденных среди вас нет», - сказал замминистра обороны РФ обращаясь к участникам олимпиады.

Он отметил, что результаты олимпиады показали, что каждый из ее участников имеет не только отличные знания, но и умения применять их в сложных нестандартных условиях.

В этом году участие в международном этапе Олимпиад приняли курсанты филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения г. Серпухов, Военной академии Республики Беларусь, Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, Военного авиационного университета Министерства обороны Республики Армения.

Победу на международном этапе олимпиады одержали представители Российской Федерации, вторыми стали математики из Республики Узбекистан, третье место осталось за курсантами из Республики Беларусь.

Кроме международного в Военной академии РВСН прошел и всеармейский этап, в котором приняли участие более 40 команд военных и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования из 22 городов России. В этом году не только представители военных вузов решали математические задачи, но и представители Высшей школы экономики, Дальневосточного государственного университета путей и сообщения и Московского государственного технического университета.

Впервые в истории проведения олимпиад призовое место на Всеармейском этапе заняла женская команда из Военной академии Воздушно-космической обороны г. Тверь, которые заняли третье место. Поздравил девушек с достижением и вручил им цветы лично командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Вторыми среди 40 команд стала мужская команда ВА ВКО из Твери. Победителями в абсолютном командном первенстве Всеармейской олимпиады по математике стали курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения из города Пензы, которые по правилам проведения олимпиад в следующем году представят Россию на международном этапе.

В личном первенстве лучшим стал курсант из ФВА МТО г. Пенза Виктор Богданович, второе место занял курсант ВУМО г. Москва Артур Рахматуллин, третья строчка итогового рейтинга осталась за курсантом ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж.

Тематика заданий охватывала основные области высшей математики, такие как линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория рядов, теория вероятностей и математическая статистика.

Выбор площадки для проведения мероприятия международного масштаба не случаен. Во-первых, именно команда будущих «стратегов» из академии оказалась лучшей в прошлом году и теперь на правах победителя принимает гостей. Во-вторых, за образовательным учреждением закрепился имидж одного из лучших военных политехнических вузов страны.

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