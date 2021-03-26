26.03.2021 (11:50)

Около 300 единиц военной техники будет задействовано в военных парадах 9 Мая в регионах дислокации ЦВО

Около 300 единиц военной техники, а также около тридцати летательных аппаратов будет задействовано в Парадах Победы в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«К военным парадам, посвященным 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, планируем привлечь почти 300 единиц современной военной техники различного назначения, а также около тридцати самолетов и вертолетов», – сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В составе механизированных колонн будут задействованы как исторические, так и современные образцы вооружения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, комплексы радиоэлектронной борьбы, связи и материально-технического обеспечения, стоящие на вооружение соединений и воинских частей, дислоцированных на территории военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице