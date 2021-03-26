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26.03.2021 (11:35)

Восстановленный военнослужащими Черноморского флота танк Т-34 возглавит механизированную колонну на Параде Победы в Севастополе

9 мая в Севастополе по улице Ленина в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт механизированная колонна из 65 единиц военной техники, возглавит которую легендарный танк Т-34.

Восстановленный Т-34, поставленный на ход благодаря труду военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота (ЧФ), в четвёртый раз пройдёт по главной улице города-героя мимо праздничных трибун с ветеранами Великой Отечественной войны.

В этом году историческая фронтовая техника времён войны будет представлена только одним экземпляром. Остальные 64 единицы механизированной колонны будут состоять из современных образцов военной техники, среди которых в том числе: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триуфм», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронемашины «Рысь» и «Тигр».

После участия в Параде Победы 9 мая Т-34 вернётся на территорию мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе для статичной демонстрации в экспозиции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Танки , Южный военный округ , Военные парады
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