26.03.2021 (11:15)

Экипажи танков и БМП ВВО из Забайкалья одержали уверенную победу в окружном этапе конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне Борзя-Нова» в Забайкальском крае завершился окружной этап сразу двух конкурсов профессионального мастерства среди военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО).

Зрелищные состязания проводились в несколько этапов. Экипажи танков и БМП в течение двух недель выявляли лучших в индивидуальной гонке, физической подготовке, выполнении учебно-боевых задач, а также в выполнении нормативов по отдельным дисциплинам боевой подготовки. По их итогам в каждом из конкурсов были определены три лучшие команды, которые приняли участие в решающем этапе «Эстафета».

В рамках эстафетной гонки «Танкового биатлона» военнослужащие соревновались в вождении боевых машин на скоростных участках танковой трассы, преодолении искусственных препятствий в виде змейки, косогора, эскарпа, противотанкового рва, колейного моста и стрельбе из основного и дополнительного вооружения танков Т-72Б3 и Т-80БВ. В итоге лучшими среди экипажей танков Т-72Б3 стали танкисты мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае. Среди экипажей газотурбинных Т-80БВ лучшими оказались военнослужащие Приморского общевойскового объединения.

Экипажи БМП-2 выявляли лучших на специально подготовленной трассе общей протяженностью около 4 км с выполнением стрельб по различным мишеням на удалении от 900 до 2200 метров. При выполнении заездов команды также преодолевали различные искусственные препятствия. По итогам окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» чемпионами также стали экипажи боевых машин из Забайкалья.

Победители конкурсов пройдут интенсивную подготовку на одном из полигонов и в дальнейшем представят Восточный военный округ на всеармейском этапе игр.

Всего в двух конкурсах приняло участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

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