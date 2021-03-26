Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2021 (11:00)

Во Владивостоке прошел учебно-методический сбор специалистов-психологов

Более 30 специалистов психологической работы воинских частей, пункта отбора на контракт и военных учебных заведений Приморского края приняли участие в учебно-методическом сборе, который прошел во Владивостокском Доме офицеров Тихоокеанского флота.

Специалисты впервые собрались под общим руководством сформированного с 31 декабря 2020 г. территориального центра психологической работы (Тихоокеанского флота) регионального центра психологической работы (Восточного военного округа). Основная цель мероприятия – организация взаимодействия нового территориального центра с воинскими частями и организациями Минобороны России, подчиненными центральным органам военного управления, командованию Восточного военного округа и Военно-Морским флотом, дислоцирующимся на территории Приморского края.

Особое внимание было уделено вопросам методического сопровождения профессионального психологического отбора на пункте отбора на контракт в г. Владивосток, организации психологической работы в военно-учебных заведениях Минобороны России – Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О.Макарова и Нахимовском военно-морском училище.

Кроме этого, участники сбора обсудили единые подходы по организации и проведению мероприятий сопровождения учебно-боевой и боевой деятельности, оказания психологической помощи и реабилитации личного состава, профилактики отклоняющегося поведения, системы проведения социологического и психологического мониторинга среди военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На базе Камчатского краевого военкомата начались учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований
Корвет ТОФ «Громкий» провел рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого
Во Владивостоке прошел чемпионат Тихоокеанского флота по самбо
Экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации ТОФ в ночное время отработали спасение условно терпящих бедствие

Метки:
Тихоокеанский флот , Психологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false