26.03.2021 (11:00)

Во Владивостоке прошел учебно-методический сбор специалистов-психологов

Более 30 специалистов психологической работы воинских частей, пункта отбора на контракт и военных учебных заведений Приморского края приняли участие в учебно-методическом сборе, который прошел во Владивостокском Доме офицеров Тихоокеанского флота.

Специалисты впервые собрались под общим руководством сформированного с 31 декабря 2020 г. территориального центра психологической работы (Тихоокеанского флота) регионального центра психологической работы (Восточного военного округа). Основная цель мероприятия – организация взаимодействия нового территориального центра с воинскими частями и организациями Минобороны России, подчиненными центральным органам военного управления, командованию Восточного военного округа и Военно-Морским флотом, дислоцирующимся на территории Приморского края.

Особое внимание было уделено вопросам методического сопровождения профессионального психологического отбора на пункте отбора на контракт в г. Владивосток, организации психологической работы в военно-учебных заведениях Минобороны России – Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О.Макарова и Нахимовском военно-морском училище.

Кроме этого, участники сбора обсудили единые подходы по организации и проведению мероприятий сопровождения учебно-боевой и боевой деятельности, оказания психологической помощи и реабилитации личного состава, профилактики отклоняющегося поведения, системы проведения социологического и психологического мониторинга среди военнослужащих.

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