26.03.2021 (10:45)

Более 450 подростков приняли участие в патриотических конкурсах в Подмосковье в 2021 году

В молодежном центре городского округа Красногорск прошла церемония подведения итогов первого этапа серии патриотических конкурсов Московской области сезона 2021 года, участниками которого стали свыше 450 подростков Об этом сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

«На первом этапе серии патриотических конкурсов приняли участие 474 человека и свыше 40 юнармейских отрядов. Главной целью конкурсов является оценка эффективности деятельности юнармейских отрядов Московской области и поощрение лучших юнармейцев. Победителями конкурсов стали 12 финалистов и 4 юнармейских отряда», — сказал Алексей Астахов.

Он отметил, что ряд конкурсов прошли в Подмосковье впервые. Это смотр юнармейских отрядов и участников движения «Юнармия» на Кубок военного комиссара и конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать».

В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель начальника Главного штаба Юнармии по региональному развитию Евгений Ненашев и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Победителями конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать» стала Мария Нотченко из Балашихи, Ксения Игнаткина из Люберец, Игорь Серебряков из Щелкова, Владислав Акишин из Каширы, Роман Яковлев из Красногорска, Дарья Лебедева из Орехово-Зуевского городского округа, Филипп Быков из Долгопрудного, Кирилл Смирнов из Зарайска и Александр Шмыков из Клина.

В смотре-конкурсе юнармейских отрядов на Кубок военного комиссара Московской области лучшим признан отряд «Люберецкие кадеты». На втором месте - отряд «Факел» городского округа Балашиха. Тройку лидеров замыкает отряд военно-патриотического объединения «Школа выживания» из Химок. Лауреатом конкурса признан отряд «Соколы Победы» городского округа Люберцы.

Лучшим юнармейцем Московской области признан Глеб Кириченко из Наро-Фоминского городского округа. На втором месте — Евдокия Привезенцева из Лыткарино, а третье место по итогам смотра-конкурса присвоено Николь Кезбер из Сергиево-Посадского городского округа.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2016 году. В Подмосковье движение объединяет более 34 тысяч участников.

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