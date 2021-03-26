26.03.2021 (10:33)

На Параде Победы в Екатеринбурге впервые будут задействованы БМПТ «Терминатор» и комплекс «Бук-М3»

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» и современные комплексы войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» впервые задействуют в Параде Победы в Екатеринбурге. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Одной из особенностей Парада Победы в Екатеринбурге станет участие в составе механизированной колонны войск гарнизона боевых машин поддержки танков «Терминатор», которые поступили в декабре 2020 года на опытную эксплуатацию в уральскую танковую дивизию и комплексов ПВО «Бук-М3» зенитного ракетного соединения из Алтайского края», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

БМПТ «Терминатор» и комплексы «Бук-М3» доставлены в Екатеринбург для тренировок из Челябинской области и Алтайского края. При подготовке техника пройдет плановое обслуживание и покраску.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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