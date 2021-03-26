26.03.2021 (10:10)

На Черноморском флоте прошло совместное учение отряда малых противолодочных кораблей и боевого расчёта БРК «Утёс»

На Черноморском флоте (ЧФ) прошли совместные ракетные стрельбы экипажей малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Касимов» и боевого расчёта берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утёс».

В ходе планового двустороннего учения отряд кораблей отрабатывал действия по отражению зенитными средствами ракетного удара условного противника.

При выполнении учебных манёвров в море личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей МПК «Суздалец» и «Касимов» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчётом БРК «Утёс».

На дистанции поражения по ракете был применён зенитный ракетный комплекс ЗРК «Оса-М», стоящий на вооружении малых противолодочных кораблей.

В результате учения воздушная цель была успешно уничтожена пуском 4 ракет ЗРК «Оса-М» с обоих малых противолодочных кораблей.

Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Чёрного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

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