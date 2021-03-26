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26.03.2021 (09:50)

Сапёры ЦВО расчистили ото льда более 3 тыс. квадратных метров реки Сим в Челябинской области

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В ходе подрывных работ на реке Сим в Челябинской области саперы Центрального военного округа (ЦВО) очистили ото льда более 3 тыс. квадратных метров.

Для наибольшей эффективности подрыва заряды закладывались под лёд, толщина которого составляла от 70 до 90 см.  Работы проводились на затороопасных участках реки, чтобы исключить подтопление Ашинского городского поселения с населением около 30 тыс. чел. Всего было применено более 400 кг. взрывчатых веществ.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Они готовы оказать помощь в проведении инженерной разведки, ликвидации ледовых заторов, защите мостов и гидротехнических сооружений, спасении людей при наводнениях.

В региональном центре управления ЦВО действует рабочая группа, которая круглосуточно проводит мониторинг и делает прогноз по наиболее паводкоопасным районам для своевременного манёвра силами и средствами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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