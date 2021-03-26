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26.03.2021 (09:30)

В Чечне 100 лучших разведчиков ЮВО приняли участие в соревновании по тактической стрельбе из стрелкового оружия

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Разведчики Южного военного округа (ЮВО) провели соревнования по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Гвардеец в Чечне в рамках окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки».

Сегодня для военных разведчиков ЮВО завершился очередной этап конкурса – «Стрельба», в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

Индивидуальные боевые стрельбы выполнялись каждым разведчиком по мишеням из штатного оружия – снайперской винтовки, автомата, пулемета или противотанкового гранатомета. В ходе командных стрельб участники преодолели участок местности с имитацией минирования. Члены команды, задевшие заряды, считались выбывшими из строя, и их товарищи выполняли стрельбы без них. Таким образом, чем лучше разведчики преодолевали минное поле, тем легче им было на огневом рубеже.

Также разведчики выполнили этап конкурса – выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривал выполнение подрыва объекта условного противника, в том числе вождение бронемашины и марш-бросок на 15 км.

В ходе следующего этапа конкурса подразделения преодолеют специализированный комплекс препятствий «Тропа разведчика», в который входит более 20 препятствий на дистанции 800 м.

В соревнованиях принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО. Победители соревнований представят округ на всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», который пройдет в Новосибирске 17 по 30 мая.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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