26.03.2021 (08:30)

Саперы ЮВО в Ростовской области уничтожили схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Саперы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили крупный схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Ростовской области.

Снаряды были обнаружены возле поселка Средний Чир Ростовской области.

Прибывшие на место военнослужащие инженерно-саперной группы обследовали местность, идентифицировали и извлекли 353 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны 37-мм калибра. Общая масса найденных боеприпасов составила более 300 кг.

По оценке специалистов, большинство боеприпасов сохранили свой опасный потенциал и представляли угрозу самоподрыва. Специалисты группы разминирования извлекли и транспортировали взрывоопасные предметы на полигон, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Справочно:

Ежедневно саперы ЮВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

С начала года на территории округа группы разминирования извлекли и обезвредили около 2 тыс. различных боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.

Саперы ЮВО отработали более 200 заявок от военных комиссариатов, всего при выполнении задач по очистке местности принимали участие более 300 военнослужащих инженерных войск

Наиболее часто заявки поступают с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Подразделения разминирования ЮВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания ВОП, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП, эффективными средствами защиты ОВР-2.

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