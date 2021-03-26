26.03.2021 (08:00)

На Северном Кавказе и Закавказье с мотострелками ЮВО проведено более 40 двусторонних тактических учений

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье провели более 40 двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой, которые поддержали самолеты и вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

В двусторонних ротных тактических учениях была применена новейшая единая система управления тактического звена в ходе отработки тактики маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом было уделено контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с мобильными тактическими группами, предназначенными для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В учениях на ближних расстояниях были задействованы квадрокоптеры, они использовались как в интересах разведывательных подразделений, так и для объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Военнослужащие на общевойсковых полигонах проводили боевые операции с применением вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор». В ходе учения мотострелки отработали высадку из вертолетов тактического десанта в район выполнения боевой задачи.

Тактические учения прошли с февраля по март в Северной и Южной Осетии, Чечне, Дагестане, а также в Ставропольском крае. Ежедневно в них принимало участие около 3 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц военной техники, в их числе танки Т-90 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, автоматические и ручные гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, минометы «Сани», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и системы залпового огня «Торнадо-Г».

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