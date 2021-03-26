26.03.2021 (07:30)
Около 800 сотрудников военных комиссариатов Ставропольского края вакцинировались от COVID-19
Около 800 военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военных комиссариатов Ставропольского края вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V», из них более 80 процентов получили оба компонента вакцины.
Всего в ЮВО в преддверии весеннего призыва планируется вакцинировать более 4 тыс. сотрудников призывных комиссий, а 2,5 тыс. человек уже получили оба компонента препарата.
Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.
Прививки делаются на основании письменного согласия вакцинируемых.
Всего в ЮВО на сегодняшний день двумя компонентами вакцины привито уже свыше 50 тыс. человек из числа военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала.