26.03.2021 (07:00)

«Ночные охотники» прикрыли «Терминаторов» во время высадки спецназа ЮВО на Северном Кавказе

На Северном Кавказе экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) провели летно-тактическое учение с боевой стрельбой.

При выполнении летно-тактических заданий пилоты ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнивших десантирование групп спецназа в тыл условного противника.

Кроме того, летчики отработали элементы сложного пилотажа, имитирующие ведение воздушного боя на малых высотах, а также уход из-под удара условного противника с одновременным подавлением его радиолокационных систем, взаимодействие с наземными службами при выполнении летных заданий.

Всего в учении задействовано 10 вертолетов, в нем принимает участие более 150 военнослужащих ЮВО.

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