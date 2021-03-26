26.03.2021 (05:30)

На базе Камчатского краевого военкомата начались учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований

В военном комиссариате Камчатского края начались трехдневные учебно-методические сборы с военными комиссарами городских округов и муниципальных образований, расположенных в границах региона.

В мероприятии принимают участие представители Командования Войск и сил на Северо-востоке России, военной прокуратуры Петропавловска-Камчатского гарнизона, регионального отделения ДОСААФ, общественных и ветеранских организаций, а также Русской Православной церкви.

На сборах под руководством военного комиссара Камчатского края капитана 2 ранга Юрия Лайко рассматриваются вопросы проведения весенней призывной компании 2021 года и готовности мобилизационных документов. Обсуждаются организация и планирование военно-патриотической работы с допризывной молодежью. Особое внимание уделяется реализации барьерных мер по недопущению проникновения коронавирусной инфекции в войска.

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