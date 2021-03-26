26.03.2021 (04:30)
Корвет ТОФ «Громкий» провел рейдовое противолодочное учение в заливе Петра Великого
Корвет «Громкий» Тихоокеанского Флота в районе побережья Владивостока провел рейдовое противолодочное учение, в ходе которого отработал действия экипажа по поиску подводной лодки условного противника, которая по легенде учения была замечена недалеко от пункта базирования сил флота.
На стороне условного противника выступила дизельная подводная лодка Приморского соединения ПЛ. Для её обнаружения корабль, который осуществлял противолодочный дозор, задействовал подкильную гидроакустическую станцию. Действия корвета поддержал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.
После установления контакта с субмариной, для поражения подлодки корвет условно применил противолодочный комплекс «Пакет-НК».
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