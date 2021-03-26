26.03.2021 (06:30)
Групповой авиаудар по условному противнику нанесла авиация армии ВВС и ПВО на учении в Забайкалье
Авиация Восточного военного округа (ВВО) уничтожила важные объекты условного противника в ходе практического этапа учения в Забайкалье.
Разведку местности перед проведением воздушной атаки выполнили экипажи самолетов-разведчиков.
После получения целеуказания и обработки информации пилотами истребительной и штурмовой авиации был нанесен авиационный удар по заданным координатам электронными пусками ракет.
Затем штурмовики Су-25см выполнили условное бомбометание по объектам «противника», в частности по командным пунктам, узлам связи.
Работу авиагруппы продолжили пилоты истребителей Су-30см, которые электронными пусками управляемых авиационных ракет вывели из строя наземные ракетные комплексы «неприятеля».
В мероприятии было задействовано несколько десятков летательных аппаратов.