26.03.2021 (06:30)

Групповой авиаудар по условному противнику нанесла авиация армии ВВС и ПВО на учении в Забайкалье

Авиация Восточного военного округа (ВВО) уничтожила важные объекты условного противника в ходе практического этапа учения в Забайкалье.

Разведку местности перед проведением воздушной атаки выполнили экипажи самолетов-разведчиков.

После получения целеуказания и обработки информации пилотами истребительной и штурмовой авиации был нанесен авиационный удар по заданным координатам электронными пусками ракет.

Затем штурмовики Су-25см выполнили условное бомбометание по объектам «противника», в частности по командным пунктам, узлам связи.

Работу авиагруппы продолжили пилоты истребителей Су-30см, которые электронными пусками управляемых авиационных ракет вывели из строя наземные ракетные комплексы «неприятеля».

В мероприятии было задействовано несколько десятков летательных аппаратов.

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