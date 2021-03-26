26.03.2021 (06:00)

Механики-водители армейского корпуса ВВО на Сахалине совершили 100-километровый марш в рамках тактического учения

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине в ходе проведения двухстороннего бригадного тактического учения совершили 100-километровый марш в составе подразделений на полигон «Успеновский».

В ходе марша механики-водители преодолели 100-километровый маршрут на штатной технике, преодолевая при этом естественные препятствия сложной пересечённой местности. Двигаясь в условиях недостаточной видимости, они совершенствовали свои навыки движения на максимально и минимально возможных скоростях.

Кроме того, в ходе совершения марша с экипажами боевых машин были проведены тренировки по отражению внезапного нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в обстановке максимально приближенной к боевой с использованием холостых патронов, средств имитации и задымления.

В совершении марша приняли участие более 1000 военнослужащих мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО, и было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

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