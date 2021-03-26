26.03.2021 (05:00)

В связи с введением особого пожароопасного режима, в гарнизонах Амурского объединения ВВО создано более 100 противопожарных отрядов и групп

В воинских гарнизонах Восточного военного округа, территориально расположенных в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, в связи с введением особого пожароопасного периода сформировано более 100 противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов, баз хранения и арсеналов.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд ежедневно проходят практические тренировки по различным сценариям. Назначены пожарные расчеты и наблюдатели.

Вокруг воинских объектов заблаговременно оборудованы минерализованные полосы. Специальными комиссиями проведены проверки огнетушителей и другого инвентаря, предназначенного для тушения пожаров.

Непосредственно на случай чрезвычайных ситуаций, спланировано более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники из состава общевойскового объединения округа.

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