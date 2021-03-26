26.03.2021 (04:00)

Свыше 7 тысяч военнослужащих ВВО в Забайкалье сделали прививку отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, продолжается добровольная вакцинация военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и военных пенсионеров двухкомпонентным препаратом «Гам-Ковид-Вак». Всего, в настоящий момент привито уже свыше 7 тысяч человек.

Вакцинация осуществляется на базе военного госпиталя ВВО в Чите, военной поликлинике и филиалах госпиталя, дислоцированных в городе Борзя и поселке Горный. Также вакцинация отечественным препаратом была организована для военнослужащих находящихся на полевых выходах. Так, на межвидовом полигоне «Цугол» специалистами медицинского отряда специального назначения было провакцинировано около 300 военнослужащих.

Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим добровольно с их письменного согласия. Перед вакцинацией все военнослужащие проходили тщательный медицинский осмотр у врача-терапевта.

За все время проведения вакцинации случаев осложнений или непереносимости препарата выявлено не было.

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