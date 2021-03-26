26.03.2021 (03:30)

Артиллеристы соединения ВВО нанесли ночной массированный огневой удар в ходе комплексного учения на полигоне в ЕАО

Артиллеристы соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, провели тактическое учение, в ходе которого отработали тактику подвижного огневого вала и нанесение огневого удара в темное время суток. Учение состоялось на полигоне «Биджан» с применением самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов 2Б11.

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» несколькими огневыми ударами поставили заградительный огонь с переносом линии по ходу движения крупных сил условного противника на удалении около 17 километров.

Одновременно расчеты РСЗО «Град» накрыли квадрат скопления техники и личного состава условного неприятеля на удалении около 20 километров. Передовой отряд «неприятеля» слаженными действиями уничтожили минометные расчеты. Стрельба велась на ближних дистанциях до 5 километров.

Корректирование движения «огневого вала» соответственно целей и контроль поражения другими орудиями производили подразделения артиллерийской разведки с использованием БпЛА типа «Орлан» с камерой ночного видения.

К комплексному учению с боевой стрельбой было привлечено около 300 артиллеристов и свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

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