26.03.2021 (00:00)

Минобороны России запускает мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвященный исторической значимости мемориалов воинам Красной Армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы

Более 75 лет минуло со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества, но, несмотря на почтительный срок, память о ней остается незабвенной для миллионов потомков героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

Подвиг воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечен в многочисленных мемориалах на территории России и стран ближнего зарубежья. Каждый из них можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших героев.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России запускает мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвященный исторической значимости мемориалов воинам Красной Армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы.

Среди представленных документов раннее неизвестные широкой аудитории боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы.

Первый выпуск проекта посвящен мемориалам на территории нашей страны: мемориальному кладбищу в городе Псков, Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафроново Мурманской области, памятнику воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Печенгского района Мурманской области, мемориалу в деревне Мясной Бор Новгородской области, «Кургану Славы» вблизи поселка Виллагора и памятнику «Скорбящая мать» в поселке Хелюля Сортавальского района в Карелии, мемориалу «Невский пятачок», легендарной подводной лодке «Щ-317», которая затонула на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс.

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Открывает раздел город воинской славы Псков, где располагается мемориальное кладбище, на котором похоронены 600 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения города в июле 1944 года.

Как зафиксировано в рассекреченном документе, в конце июля 1944 года бойцам 128-й стрелковой дивизии была поставлена задача форсировать р. Великая, которая была естественной преградой на подступах к занятому фашистами Пскову. Первыми к реке подошли бойцы 5-й роты 374-го стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Ивана Головко.

В политдонесении штаба 128-й стрелковой дивизии от 30 июля 1944 года, также опубликованном в новом разделе, описаны факты героизма бойцов части при форсировании реки и освобождении Пскова. В нем упоминается 5-я стрелковая рота, которая «…с ходу форсировала реку и закрепила за собой плацдарм на ее западном берегу».

Старший лейтенант Иван Головко за бои при освобождении Пскова был награжден орденом Красного Знамени. В наградном листе командир полка отметил храбрость и умелое управление подразделением командира роты Головко при преодолении реки под огнем противника. Действия роты определили успех форсирования реки главными силами и полного освобождения Пскова. Старший лейтенант Головко был ранен в момент переправы, но свое подразделение не оставил. При высадке на занятом фашистами западном берегу первая группа в составе пяти человек под его командованием приняла бой с 20 гитлеровцами и смогла отразить контратаку противника, а затем, закрепившись на плацдарме, уничтожила до 15 огневых точек.

В дивизионной газете «Сталинский воин», с материалами которой интернет-пользователи также могут ознакомиться в новом разделе на сайте Минобороны России, в июльские дни 1944 года были опубликованы статьи об освобождении старинных русских городов Остров и Псков. В номере от 24 июля размещен материал под названием «Наступали умело и победоносно», в котором описывались боевые действия с участием роты Головко.

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В поселке Сафроново Мурманской области находится Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота, на ее каменных ступенях высечены слова, обращенные к потомкам: «Идти по их следам. Подражать их бесстрашию, их героизму».

Как упоминается в историческом документе, в 1966 году Военный совет авиации Северного флота постановил начать строительство памятника летчикам-североморцам. Производство работ возлагалось на воинские части, а приобретение дефицитных материалов, выполнение отделочных и высокохудожественных работ надлежало осуществить за счет пожертвований, поступивших от личного состава. Аллея героев была торжественно открыта 17 августа 1969 года.

За образцовое выполнение задания матросы, сержанты и офицеры, принимавшие участие в возведении и оформлении мемориала, были отмечены благодарностями, грамотами, денежными премиями, ценными подарками и внеочередными отпусками домой. За восемь месяцев скульптором-любителем капитаном Эрнестом Китайчуком и матросами-умельцами были созданы 53 скульптурных портрета морских летчиков-героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в небе Заполярья. 54-м стал бюст первого космонавта Юрия Гагарина, который начинал военную службу в авиации Северного флота.

В новом разделе на интернет-портале военного ведомства размещены также фотографии и боевые характеристики на героев, увековеченных на Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в Североморске.

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Еще один памятник воинам-североморцам установлен в населенном пункте Линахамари Печенгского района Мурманской области. Монумент был возведен на братской могиле 99 защитников Советского Заполярья, погибших в боях за освобождение Лиинахамари в октябре 1944 года.

Как свидетельствуют архивные документы, 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция Карельского фронта и Северного флота. Со стороны Северного флота были задействованы части и соединения Северного оборонительного района, а также 5-я минно-торпедная авиадивизия и морская пехота.

В тылу противника в Лиинахамари был высажен сводный десантный отряд под командованием майора Ивана Тимофеева. Катера и «малые охотники» с десантом прошли в тыл врага через «коридор смерти» — Петсамский залив. В течение двух суток отряд противостоял превосходящим силам противника до подхода основных сил.

Во время планирования штурма порта Лиинахамари и высадки десанта командование сразу определило для выполнения этой задачи капитан-лейтенанта Александра Шабалина. На двух торпедных катерах в ночь с 12 на 13 октября он первым вошёл в занятый противником порт и высадил первую десантную группу, захватившую плацдарм. Сплошной огонь множества батарей разного калибра, миномётов, врытых у причалов танков, не помешал Шабалину на рассвете вновь пробиться в порт и высадить свыше 2 тыс. десантников. Его смелые действия во многом решили успех общего штурма Петсамо.

В десантной операции по овладению Лиинахамари гвардии капитан 3-го ранга Сергей Зюзин командовал группой из шести «малых охотников» и восьми торпедных катеров, на которых в порт был доставлен десант. Более двух часов корабли оставались в его гавани, подавляя огонь противника и поддерживая высадку десантников. Десятки пробоин получил головной катер, на котором находился Зюзин, а разорвавшаяся над мостиком мина лишь по счастливой случайности не ранила его.

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6 мая 2016 года в Карелии на месте, где осенью 1941 года части Красной Армии вели ожесточенные бои с финскими захватчиками, был открыт памятный знак «Высота 168,5».

В сентябре 1941 года рубеж обороны Петрозаводска проходил в районе Сямозера, поселка Красная Пряжа и его окрестностях, где противнику противостояли части 313-й стрелковой дивизии, входившей в состав 7-й армии Карельского фронта.

Упоминание высоты 168,5 встречается в боевых документах этих воинских формирований, размещенных на сайте Минобороны России. Почти весь сентябрь 1941 года в этом месте бойцы и командиры 1068-го и 1070-го стрелковых полков 313-й стрелковой дивизии сдерживали наступление 11-й пехотной дивизии финнов, подвергаясь танковым атакам, массированным минометным и артиллерийским обстрелам. Командование ставило перед дивизией задачу не допустить врага в Петрозаводск.

Как описывается в исторических документах, выполняя поставленную задачу, части 313-й стрелковой дивизии понесли большие потери в сентябре 1941 года. Даже будучи отрезанными от основных сил, бойцы продолжали сопротивляться и наносить урон противнику. В результате ожесточенных боев более 1000 военнослужащих 313-й дивизии были ранены, убиты или пропали без вести. По состоянию на 13 сентября потери 1068-го стрелкового полка составили 1000 человек, в 1070-м стрелковом полку раненых и убитых было 173 человека.

27 сентября 1941 года командование 7-й отдельной армии приказало частям 313-й стрелковой дивизии занять и прочно оборонять новые позиции на подступах к Петрозаводску.

Рубеж обороны «Высота 168,5» был обнаружен поисковиками в 2011 году. За это время были подняты несколько сотен останков красноармейцев, которые с воинскими почестями захоронены на «Кургане Славы» вблизи поселка Виллагора. Героизм бойцов 313-й стрелковой дивизии был отмечен правительственными наградами. Подробнее с подвигами и боевым путем некоторых красноармейцев, защищавших высоту 168,5, интернет-пользователи также могут ознакомиться в новом интернет-разделе на сайте военного ведомства.

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В Новгородской области в деревне Мясной Бор на месте прорыва войсками 2-й ударной, 52-й и 59-й армий Волховского фронта обороны немецких войск в январе–июне 1942 года расположено воинское захоронение из ряда братских и одиночных могил, в которых захоронено более 37 тыс. человек. В годы Великой Отечественной войны эта местность получила название «Долина смерти».

В январе 1942 года, как свидетельствуют исторические документы, командование Волховского фронта планировало рассечь блокировавшую Ленинград гитлеровскую группировку в районе населенного пункта Спасская Полисть для того, чтобы лишить ее маневренности на единственной магистрали Чудово-Новгород.

Бои с участием 1244-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии в районе населенных пунктов Большая и Малая Кересть носили ожесточенный характер, но бойцам полка удалось захватить железнодорожный мост и закрепиться на железной дороге. Преодолев замерзшую, но сильно обстреливаемую безымянную речку, полк овладел деревнями. Дальше солдаты буквально вгрызались в оборону противника в направлении Спасской Полисти, которую фашисты сделали сильно укрепленным опорным пунктом.

27 января гитлеровцы сумели взять полк в окружение. Четверо суток бойцы отбивали атаки противника и только 31 января при помощи из вне удалось проделать узкую брешь-проход в немецкой обороне, получить недостающие боеприпасы, продовольствие и выйти из окружения.

Весной 1942 года частям 2-й ударной, 52-й и 59-й армий противостояла в том числе полицейская дивизия СС, состоявшая исключительно из немцев. Пленные гитлеровцы сообщали, что их дивизия понесла исключительные потери в боях на Волховском фронте у Мясного Бора.

Фельдфебель Функ писал: «Сейчас я уже в другой роте, так как моя прежняя рота уничтожена». Ефрейтор Кофман признавался жене: «Потери так велики, что вряд ли можно считать нас сейчас боеспособными». После нахождения во Франции, где гитлеровцы вели разгульный образ жизни, условия, в которые они попали среди Волховских болот и лесов, вызвали их большое недовольство, а потери и лишения привели к резкому падению боевого духа полицейской дивизии.

Второй раз 1244-й стрелковый полк оказался в окружении в июне 1942 года и в течение 20 суток отражал вражеские атаки. 19 июня фашисты бросили на подразделения полка танки. В результате 39 из них подорвались на минах, 12 были подбиты артиллеристами полка.

В конце июня 1942 года командование полка получило приказ выходить из окружения. Выходили отдельными группами по узкому проходу, который обстреливался минометами и крупнокалиберной артиллерией противника. Отдельной группе бойцов было поручено вынести секретные документы и знамя части.

Как написано в историческом документе, младший сержант Иван Котов ночью, спрятав знамя под гимнастеркой, короткими перебежками вдоль узкоколейки под ураганным огнем артиллерии противника, перебегая от воронки к воронке, преодолев сотни метров, спас подарок учеников Заозерской школы подшефной части. Вскоре из окружения вышли еще 53 бойца. Это был весь личный состав полка.

В книге почета 382-й стрелковой дивизии есть страница, посвященная снайперу Ивану Котову, который был награжден орденом Красной Звезды за вынос полкового знамени из окружения. Соответствующая страница также опубликована в новом разделе на сайте военного ведомства.

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Мемориал «Невский пятачок» посвящен подвигу военнослужащих Ленинградского фронта, которые в период с 1941 по 1943 годы держали оборону на плацдарме протяженностью от 2 до 4 км и глубиной до 800 метров. Этот небольшой участок имел важное значение в ходе боев за Ленинград.

В сентябре 1941 года на командование 115-й стрелковой дивизии была возложена задача по обороне северного берега реки Нева, особое внимание следовало уделить участку Малые Пороги – Невская Дубровка и не допустить переправы противника через реку.

В брошюре «Боевой путь дивизии», также размещенной на сайте военного ведомства, отражены события осенних дней 1941 года, когда шли бои за Невскую Дубровку. Во время переправы частей 115-й стрелковой дивизии вражеская авиация несколько часов подряд бомбила этот район, были задействованы танки, пехота и артиллерия.

Бои на Невском пятачке в сентябре шли ожесточенные. В историческом формуляре 86-й стрелковой дивизии, которая также воевала на Невском пятачке, написано: «…ведя беспрерывные наступательные бои на протяжении 20 дней, дивизия в условиях крайне ограниченного фронта, открытой местности несла большие потери в личном составе и материальной части».

О боевых действиях на левом берегу Невы с 23 по 27 апреля 1942 года сообщил начальник штаба 330-го стрелкового полка майор Соколов, который смог переплыть реку. Соприкосновение с противником было настолько тесное, что бои за каждый пункт были в основном гранатные: «…после атаки фашистов с бровки, было замечено, что …в метрах 50–60 от КП двигается по берегу до роты противника. Подходя к каждой землянке, они кричали: «Русские сдавайтесь». В ответ из землянок сыпались гранаты… Захваченных раненых красноармейцев немцы или бросали в реку или тех, кто мог ходить отправляли в район ГЭС. Раненые красноармейцы упорно сопротивлялись…».

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В карельском поселке Хелюля Сортавальского района установлен памятник «Скорбящая мать». Это братская могила 366 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них погибло в ходе 45-дневной обороны Сортавалы летом 1941 года. В те дни бойцы 168-й и 71-й стрелковых дивизий вместе с пограничниками сражались с превосходящими силами противника, препятствуя их продвижению в петрозаводском направлении.

О том, в каких условиях воевала 168-я стрелковая дивизия в районе Сортавалы летом 1941 года, подробно сообщается в политдонесениях части. Военком дивизии писал 17 июля: «…260-й стрелковый полк разбит. Брошены в бой последние резервы: саперы, санитары, дружинники города Сортавала. Мобилизованы женщины… для работы в медсанбате. ...Пути подвоза боеприпасов и эвакуация раненых — отрезаны...».

168-й стрелковой дивизией командовал полковник А.Л. Бондарев. В аттестации от 31 июля 1941 года значится: «...Умело организовал оборону дивизии на фронте армии, дивизия приняла на себя основной удар финно-немецких войск... Товарищ Бондарев лично проверял и организовал оборону каждого полка, батальона, умело и энергично помогал соседним частям...». В августе, когда часть оказалась в полуокружении, противник не раз объявлял по радио о полном уничтожении «бондаревской» дивизии.

В Карелии части Красной Армии в основном сражались с финскими захватчиками, которые в первые дни необъявленной войны довольно легко преодолевали километры территории Советского Союза.

В письме к матери финский военнослужащий, который воевал на участке 168-й стрелковой дивизии, писал: «...наше продвижение было как ребячья забота, там русские бежали от нашего артиллерийского огня. Оттуда нас перебросили на автомашинах обратно севернее Сортавала, поскольку здесь производилось большое окружение противника. Здесь уже мог почувствовать настоящую войну. Эти русские оказывают равносильное сопротивление — это надо признать. За каждый метр дерутся как проклятые и под конец убивают сами себя, путем взрывчатки, но в плен не сдаются...».

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На дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс находится затонувшая во время Великой Отечественной войны подводная лодка «Щ-317». Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти погибшим подводникам, возлагая цветы и салютуя героям.

9 июня 1942 года подводная лодка «Щ-317» вышла из Кронштадта с задачей уничтожать транспортные и военные корабли противника. Вместе с экипажем на подлодке находился командующий четвертым дивизионом подводных лодок капитан 2-го ранга Егоров.

Последнее сообщение от командира подлодки капитан-лейтенанта Мохова было получено 16 июня. Более донесений в штаб Балтийского флота от «Щ-317» не поступало. По расчетам командования 20 июня подлодка должна была прибыть в район заданной позиции.

В то же время в западной прессе появились сообщения о потоплении датских и шведских транспортных судов в районе действия «Щ-317».

Позже появилась информация о том, что подлодкой было уничтожено пять транспортов противника общим водоизмещением 46 тыс. тонн, а также об отсутствии у нее торпед. 26 июля 1942 года истек срок автономности подлодки, но на базу она не возвратилась.

Подробнее с документами о гибели подводной лодки «Щ-317» и ее героическом экипаже также можно узнать из архивных документов в новом разделе на сайте военного ведомства.

Публикация рассекреченных документов о из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.



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