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26.03.2021 (03:00)

Российские миротворцы продолжают уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных в Нагорном Карабахе

Личным составом инженерного подразделения российского миротворческого контингента продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП), обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

Ежедневно на специальном полигоне «Баллыджа» российскими военнослужащими уничтожается около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Данные боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района.

К работам по утилизации ВОП ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования из состава российского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Российские миротворцы продолжают уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных в Нагорном Карабахе

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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