25.03.2021 (19:15)

Армейские спортсмены завоевали 5 наград на чемпионате России по прыжкам на батуте

В Сочи прошли соревнования чемпионата России по прыжкам на батуте. На счету армейских спортсменов 5 наград разного достоинства – 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовых.

В индивидуальных прыжках среди мужчин представитель Центрального спортивного клуба Армии стал обладателем золотой награды. Андрей Юдин получил за исполнение своей программы 60,805 баллов. Второй результат у Дмитрия Ушакова – 60,615. Замкнул тройку призеров в этом виде ещё один армеец - призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Никита Федоренко – 59,790 баллов.

В таких же соревнованиях среди женщин Сусана Кочесок показала второй результат, получив 55,435 баллов. Выиграла Яна Лебедева – 56,415. Обладательницей бронзовой награды стала представительница ЦСКА - Яна Павлова, получив за исполнение своей программы 54,945 баллов.

Ещё одну награду - бронзовую - Кочесок завоевала в синхронных прыжках. В дуэте с Анной Корнетской они набрали 44,530 баллов за исполнение своей программы и завершили соревнования в этом виде на третьем месте. Выиграли Дарья Назукова/Юлия Григорьева (Санкт-Петербург/Москва) - 46,340. С серебряными наградами турнир закончили Вероника Тугарина/Ирина Ларионова (Ростовская область) - 44,590 балла.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице