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25.03.2021 (14:45)

Армейская фигуристка идёт третьей после короткой программы на чемпионате мира

Накануне в Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы армейская фигуристка Елизавета Туктамышева идёт на третьем месте в соревновании среди женщин-одиночниц.

На чемпионате мира, стартовавшем в столице Швеции, первыми свои программы представили женщины-одиночницы. По итогам короткой программы Елизавета Туктамышева занимает третье место. За свой прокат армейская спортсменка набрала 78,86 балла.

Лидирует в этом виде российская фигуристка Анна Щербакова, на ее счету 81,00 балл. Второе место после короткой программы занимает японка Рика Кихира - 79,08 балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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