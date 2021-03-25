25.03.2021 (13:15)

Плановые занятия по огневой подготовке прошли в спортивной роте ЦСКА, г. Самара

Рота – спортивная, но боевой подготовке офицеров уделяется серьёзное внимание, в том числе и огневой. Нормативы чёткие: рубеж открытия огня – 25 метров, три пробных и три зачётных выстрела. При том, что максимально можно «выбить» 30 баллов, на оценку «отлично» нужно набрать не менее 27 баллов, хороший результат – 21 балл, удовлетворительный – 18.

Занятия по огневой подготовке проходят регулярно и способствуют совершенствованию навыков владения штатным оружием, что является важным условием боеготовности военнослужащего. В обязательной программе – теоретические занятия и практические упражнения в стрелковом тире ЦСКА/Самара.

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