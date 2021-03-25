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25.03.2021 (21:30)

В текущем году в войска РХБЗ поступят на снабжение новые образцы вооружения и средства защиты

В 2021 году в интересах войск РХБ защиты спланировано завершение разработки, принятие на вооружение (снабжение) Вооружённых Сил Российской Федерации и поставка в войска новых образцов для успешного выполнения всего спектра задач РХБ защиты.

По обеспечению безопасности войск (сил) при действиях в условиях РХБ заражения планируются к поставке перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты (общевойсковой фильтрующий защитный комплект ОФЗК, изолирующе-фильтрующий дыхательный аппарат ИФДА, изолирующий дыхательный аппарат для экипажей бронеобъектов ИП- 7, комплект фильтровентиляционный универсальный для войсковых фортификационных сооружений ФВК-200У).

По снижению заметности войск и объектов ожидается поставка комплекса дистанционного управления дымопуском КДУД и дымовая шашка УДШ-2.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты
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