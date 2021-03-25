25.03.2021 (21:00)

В учебных заведениях РВСН завершается подготовка курсантов к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Более 1000 курсантов и офицеров Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и ее филиала завершают подготовку к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в местах дислокации учебных заведений.

Следующая тренировка парадного расчета Военной академии РВСН и ее филиала пройдет совместно со всеми расчетами на парадной площадке в Подмосковном Алабине.

9 мая они пройдут парадным строем по главной площади страны, представляя РВСН.

Парадный расчеты РВСН возглавит начальник академии генерал-майор Леонид Михолап и начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.

Ранее завершилась вакцинация курсантов и офицеров, которые пройдут в составе пеших колонн по Красной площади. Это позволило выработать у парадного расчета по Красной площади пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».

Кроме того, в рамках подготовки к военному параду механизированная колонна пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» в конце февраля прибыла в подмосковное Алабино из пункта постоянной дислокации – города Тейково Ивановской области.

В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади пройдут три автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года.

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