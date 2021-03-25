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25.03.2021 (20:30)

На чемпионате Мурманской области по хоккею сборная Северного флота одержала победу над командой «КолАтом»

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота одержала победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори Мурманской области.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Полярные Зори.

В захватывающей борьбе победу одержала сборная Северного флота со счётом 9:2. В первом и втором периоде североморцы забили в ворота атомщиков шесть безответных шайб.

В заключительной двадцатиминутке команде «КолАтом» удалось забить в ворота моряков две шайбы, североморцы ответили тремя.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2020-2021 сборная Северного флота победила в шести играх, не проиграв ни одной встречи и забив в ворота соперников 63 шайбы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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