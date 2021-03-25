25.03.2021 (20:00)

Курсант Военной академии МТО выиграл премию «Поэт года»

Ежегодно Министерством культуры и Российским Союзом писателей проводится конкурс на соискание премии «Поэт года», в котором принимают участие сотни тысяч людей со всей России. Мероприятие проводится с целью поиска талантливых авторов, которые могут внести свой вклад в развитие русской культуры.

Свой талант нашелся и в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Курсант факультета (Железнодорожных войск) Марат Михеев принял участие в конкурсе.

Из всех лауреатов и финалистов конкурса Марат Михеев был единственным военнослужащим, тем самым представляя не только Военную академию МТО, но и Вооруженные Силы России в целом.

В этом году конкурс был посвящен 150-летию рождения русского писателя и поэта Ивана Бунина. Конкурс проходил в несколько этапов. На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрела все произведения и лучшие из них попали в сборники. Далее сборники рассматривало Большое жюри, выбирая лауреатов и финалистов премии. В состав Большого жюри входили известные деятели культуры, поэты и прозаики.

Церемония награждения проходила в Концертном зале Правительства Москвы. Медаль Бунина победителю вручил Президент Российского Союза писателей Дмитрий Кравчук.

Марат Михеев подавал на конкурс свои произведения – «Дружба» и «Маленький мальчик с пустыми глазами». Последнее затрагивает глубокую проблему и повествует о детях, растущих в детских домах. В своем творчестве Марат Михеев вдохновляется культовыми русскими поэтами и писателями - Михаилом Лермонтовым и Сергеем Есениным.

Сейчас Марат Михеев планирует издать сборник своих произведений, чтобы поделиться им с каждым курсантом своего института.

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