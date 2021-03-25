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25.03.2021 (19:30)

Глава Мурманска награждён грамотой начальника Генштаба Вооружённых Сил России

Сегодня в администрации города-героя Мурманска заместитель начальника организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота капитан 1 ранга Сергей Охремчук вручил почётную грамоту начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова председателю Совета депутатов города - главе муниципального образования Андрею Сысоеву.

Мурманский глава награждён грамотой за разумную инициативу, усердие, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и высокий профессионализм, проявленный при проведении мероприятий призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года в условиях ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Глава города Мурманск поблагодарил руководство ВС РФ за оказанную честь и отметил высокий уровень взаимодействия между муниципальной властью и органами военного управления Северного флота, а также сотрудниками военных комиссариатов, которое позволяет выполнять все поставленные задачи. Андрей Сысоев выразил уверенность, что и следующий, весенний призыв в столице Кольского Заполярья будет проведён успешно.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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