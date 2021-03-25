25.03.2021 (19:00)

В городе Советске Калининградской области 20 школьников стали юнармейцами

В городе Советске Калининградской области на плацу одной из воинских частей военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели посвящение школьников города в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Более 20-ти школьников Советска, учащихся 7 и 8 классов, были приняты в ряды юнармейцев.

На торжественном мероприятии перед ребятами с напутственными словами выступили представители командования мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота и ветераны Вооруженных Сил. Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву - всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав Юнармии, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, чтить память героев.

Также в рамках мероприятия для школьников были организованы показательные выступления военнослужащих разведподразделений армейского корпуса, а затем ребятам продемонстрировали современное вооружение. Для будущих защитников Отечества была проведена экскурсия по казармам и парку вооружения и военной техники (ВВТ).

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