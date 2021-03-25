25.03.2021 (18:30)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов встретился с министром обороны Индонезии

Сегодня состоялась встреча замминистра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто.

Генерал-полковник Андрей Картаполов отметил позитивные тенденции в развитии взаимовыгодных контактов военных ведомств Российской Федерации и Республики Индонезии.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в оборонной сфере. Также отмечена необходимость наращивания многостороннего взаимодействия в формате Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

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