25.03.2021 (17:10)
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Турции
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Переговоры состоялись сегодня по инициативе турецкой стороны.
Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.
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